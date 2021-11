Covid. Bollettino: 13.764 i nuovi casi, 71 i decessi

(DIRE) Roma, 25 Nov. – Sono 13.764 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 12.448) e 71 i decessi (ieri 85). È quanto emerge dal bollettino di oggi del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono in tutto 4.968.341, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 133.486. Sono 4.668.257 le persone guarite o dimesse, mentre sono in tutto 166.598 quelle attualmente positive, pari a +7.281 rispetto a ieri (+4.807 il giorno prima). Compresi quelli molecolari e gli antigenici, sono stati 649.998 i tamponi processati, ovvero 87.492 in più rispetto ai 562.505 di ieri. Il tasso di positività, ieri al 2,2%, è pari al 2,1% (l’approssimazione di 2,11%). Sul fronte del sistema sanitario anche la giornata odierna è all’insegna della crescita delle degenze in ogni area. Sono infatti +60 (ieri +32) i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari, per un totale di 4.689 ricoverati. Sono, invece, +15 i posti letto occupati in terapia intensiva: salgono, così, a 588 i malati più gravi, con 57 ingressi in rianimazione (ieri 49). (Fde/ Dire) 17:33 25-11-21