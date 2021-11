Fisco. CNA: positiva riduzione carico partendo da IRPEF e IRAP

(DIRE) Roma, 25 Nov. – “Una partenza promettente sul tema del fisco”. CNA condivide l’orientamento emerso tra i partiti di maggioranza per ridurre la pressione fiscale. “In attesa di conoscere le scelte puntuali per l’intervento da 8 miliardi e di avviare il confronto con il Governo, la Confederazione apprezza la scelta di intervenire per la riduzione dell’Irap partendo dagli autonomi e società individuali. Altro elemento positivo in termini di equità è la riduzione del carico fiscale intervenendo sulle aliquote Irpef con beneficio per tutti i contribuenti, così come la correzione della no tax area per gli autonomi ampliando la platea”. (Com/Rai/ Dire) 20:45 25-11-21