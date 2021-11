Imprese. Milano-Monza, Confcommercio prevede 140 mln di spesa per il Black Friday

Vendite per Natale in forte crescita: +53% sul 2019

(DIRE) Milano, 25 Nov. – Cresce a Milano, Monza-Brianza e Lodi la spesa online per il Black Friday: 140 milioni di euro quest’anno con un aumento del 19,6% rispetto al 2020 e del 37,2% sul 2019. Lo stima l’Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Nel 2020 l’incidenza percentuale delle vendite online sugli acquisti complessivi di tutti canali è balzata al 75%, mentre nel 2021 è scesa al 35,3% in linea con il valore del 2019, che si era attestato al 39,6%. Le vendite complessive di beni a novembre (online e acquisti in negozio) legate al Natale sono previste in forte crescita: 396 milioni di euro, + 53,4% rispetto al 2019. “C’è ancora cautela per l’evoluzione dell’emergenza Covid- commenta Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza- ma lo scenario è profondamente diverso rispetto al 2020 quando avevamo un novembre in zona rossa e i negozi non alimentari chiusi”. Proprio per questo “è essenziale poter proseguire in zona bianca con tutte le attenzioni necessarie- prosegue- dal super Green Pass all’osservanza delle regole su mascherine e assembramenti”. Anche perché, come sottolinea in chiusura Barbieri, le attività commerciali “non possono più permettersi ulteriori stop con il ritorno a situazioni di lockdown o forti restrizioni”. (Run/ Dire) 19:24 25-11-21