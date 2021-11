Crisi nel mondo della tecnologia di consumo, crollano le vendite degli smartphone

Il settore della tecnologia risulta sempre più colpito dalla crisi. Ciò deriva dalla mancanza sul mercato dei cosiddetti “chip”, i processori e semiconduttori utilizzati per creare i telefoni. La produzione di smartphone infatti calando, ha generato problemi nel settore della tecnologia di consumo, Da Luglio a Settembre, come riporta Ansa, sono state 342 milioni le unità vendute a livello globale, che hanno causato una flessione del 6,8% rispetto alla percentuale del trimestre precedente. I colossi della telefonia ad ogni modo continuano a reggere la complessa problematica. Samsung infatti, resta al primo posto della classifica dei marchi che hanno venduto di più, nonostante il calo, in seconda posizione Apple e terza Xiaomi.