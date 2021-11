Huawei e i suoi Laptops: la vasta gamma di prodotti che l’azienda offre

In questo ultimo periodo Huawei ha proposto come azienda dei nuovi prodotti in termini di laptops, computer fissi e tablet. Stiamo parlando in particolare di offerte laptops, quindi ci concentreremo sul nuovo MateBook 14s. Attualmente il prodotto è disponibile sul loro sito internet ed è soggetto a molte promozioni visto il recente lancio in commercio. Il MateBook 14s è l’ultima innovazione in campo di computer portatili messa in commercio da Huawei, che in questo periodo sta lanciando molti prodotti sul mercato in diversi ambiti, tutti pubblicizzati su larga scala, non sarebbe quindi strano se qualcuno di voi avesse già visto o avesse già sentito parlare di questo nuovo prodotto.

Con questo nuovo prodotto la gamma di computer portatili dell’azienda è stata rinnovata e si connette in modo più facile e veloce tutti i dispositivi, questa nuova versatilità e queste novità sono state implementate per permettere agli utenti di esprimere al massimo la loro creatività e le loro potenzialità in tutti gli ambiti ed avere un dispositivo che li potesse supportare in questo percorso e rendere le loro attività il più produttive e agevoli possibile.

L’innovozione che risalta di più ed ha più impatto visivo è sicuramente il nuovo schermo, il computer portatile infatti presenta un nuovo schermo fullview da 2,5K che permette di osservare immagini e dettagli in modo molto più chiaro e nitido di quanto non si potesse fare prima. Una seconda innovazione, questa volta più interna al dispositivo in questione, è la certificazione della piattaforma Intel Evo, viene utilizzato infatti per questo computer un processore inter Core di serie H di undicesima generazione.

Anche per quanto riguarda il suono c’è stato un miglioramento, infatti ci viene proposto un dispositivo fornito di completa cancellazione dei rumori e suono surround immerso con Huawei FreeVoice. Anche la tastiera vede dei miglioramenti per permettere agli utenti e ai consumatori di avere una esperienza migliore huawei migliora la tastiera dei portatili, su questo dispositivo viene infatti integrata una tastiera High Key-Travel da 1,5 mm, grazie alle sue nuove caratteristiche questa renderà l’esperienza di scrittura più piacevole e soddisfacente.

Huawei introduce anche una nuova connessione tra i dispositivi, che si presenta migliorata e più veloce. Infatti la tecnologia di Huawei Share si vede migliorata, la sua connettività è più innovativa e strumenti per la produttività migliori. Per i più tecnici e i più curiosi in campo di certificazioni c’è da aggiungere ancora un dettaglio. Infatti il MateBook 14s presenta la certificazione TUV Rheinland Low Blue Light, soluzione hardware, e la certificazione Flicker Free.

Il prodotto è disponibile in preordini sul sito ufficiale. È presente in due colorazioni. Space Gray e Spruce Green. Entrambe offrono agli utenti la possibilità di usufruire di una memoria di 8 GB + 512 GB o di 16 GB + 512 GB o ancora di 16 GB + 1 TB, con processore i5 o i7. Con l’acquisto riceverete in omaggio le cuffie bluetooth Freebuds Pro e il Mouse, con anche una estensione della garanzia di un anno.