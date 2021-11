Huawei: i suoi nuovi wearable e le novità da sapere prima di acquistarli

Negli ultimi anni l’ azienda di Huawei ha proposto una nuova gamma di prodotti: i prodotti wearable. Particolare si è concentrata sulla produzione e la diffusione di diversi modelli di smart Watch, ovvero orologi digitali che offrono varie funzioni oltre alla semplice lettura dell’ora che rimane comunque sempre integrata. I modelli sono i più svariati, alcuni con una grafica più moderna e minimal, altri richiamano anche nel modello un orologio analogico, per chi preferisce rimanere con uno stile classico. I wearable della Huawei offrono varie funzioni. Tra queste troviamo la misurazione del battito cardiaco, il controllo di ossigeno nel sangue, il contapassi, la predisposizione ad aiutare tutti gli utenti che ne usufruiscono di un coach personale e formato che posso aiutare nelle attività sportive. Tutti i modelli inoltre hanno una sezione speciale per la corsa, una delle funzioni più base degli orologi digitali.

Questi orologi si connettono ai dispositivi Huawei e non solo. Questo aiuta il passaggio di dati e informazioni tra i vari dispositivi, poiché questo avviene in modo facile, veloce e immediato.

La tecnologia della azienda Huawei permette agli utenti di personalizzare il quadrante dello smart Watch al 100%, a seconda di ciò che preferiscono e di ciò che gli serve a portata di mano che perciò deve essere immediato. Ma non solo, infatti ho franche una completa personalizzazione per quanto riguarda la scelta del cinturino, vanno dal più classico in simil pelle, a quello in metallo più vicino al Casio o a quelli classici monocolore, ma sono presenti anche quelli con le fantasie. Attualmente, sul sito ufficiale, possiamo trovare diverse promozioni dei wearable.

Analizziamole insieme.

Troviamo il HUAWEI WATCH GT3 46mm Active Black, con il suo acquisto riceveremo un omaggio le cuffie Bluetooth FreeBuds 4i, uno strap extra a nostra scelta tra i colori disponibili e un omaggio spendibile nei Huawei store.

Nonostante una minima differenza di prezzo, la stessa offerta è applicata anche agli altri colori del modello HUAWEI WATCH GT3 46mm.

Non è l’unico prodotto di questa categoria di smart Watch che troviamo in offerta.

Il HUAWEI WATCH GT3 42mm Active Black Fluoroelastomer ci offre la stessa tipologia di promozione, anche qui la promozione varia leggermente sul prezzo, e su un determinato colore il prezzo subisce un piccolo rialzo.

Il HUAWEI WATCH 3 Active, il HUAWEI WATCH 3 Classic e il HUAWEI WATCH 3 Pro Classic sono anche loro soggetti a una promozione disponibile all’acquisto sul sito internet.

Con il loro acquisto infatti riceverete uno o due cinturini in omaggio, di cui potrete scegliere i colori tra quelli proposti. Gli orologi offrono anche una percentuale di sconto, rispettivamente del 12%, del 14% e del 20%.

In definitiva, tutte le serie dei wearable Huawei godono di promozioni particolari che li contraddistinguono e che li rendono appetibili al pubblico non solo come prodotti e per le loro funzioni, ma anche per il prezzo e gli omaggi offerti.