Istat. In Italia crisi demografica, 58 mln di persone nel 2030

(DIRE) Roma, 26 Nov. – “Le previsioni sul futuro demografico in Italia restituiscono un potenziale quadro di crisi. La popolazione residente è in decrescita: da 59,6 milioni al 1° gennaio 2020 a 58 mln nel 2030, a 54,1 mln nel 2050 e a 47,6 mln nel 2070”. Lo riferisce l’Istat nel report sulla popolazione residente. “Il rapporto tra giovani e anziani sarà di 1 a 3 nel 2050 mentre la popolazione in età lavorativa scenderà in 30 anni dal 63,8% al 53,3% del totale. La crisi demografica sul territorio: entro 10 anni l’81% dei Comuni avrà subito un calo di popolazione, l’87% nel caso di Comuni di zone rurali. Previsto in crescita il numero di famiglie ma con un numero medio di componenti sempre più piccolo. Meno coppie con figli, più coppie senza: entro il 2040 una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli, più di una su cinque non avrà figli”. Secondo l’Istituto di statistica 10,3 milioni saranno le persone destinate a vivere sole nel 2040. Erano 8,6 milioni nel 2020. (Lum/ Dire) 11:31 26-11-21