Minasi (Lega): “Apprendo con piacere dell’elezione di Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, a nuovo presidente di Unioncamere Calabria”

Un professionista serio e preparato, come ha già dimostrato nella gestione delle sue imprese e dell’Ente camerale reggino, ed un interlocutore attento alle esigenze del contesto socio economico della nostra regione. La fase storica che stiamo affrontando necessita di un lavoro strutturato ed il settore imprenditoriale, a più livelli, deve essere pronto a raccoglierne le sfide sotto la guida di una governance in grado di intercettare le capacità e le caratteristiche dei vari comparti per valorizzarli ulteriormente, a maggior ragione dopo le difficoltà causate, anche in Calabria, dalla crisi pandemica e alla luce delle possibilità che si verranno a creare con un adeguato utilizzo delle risorse che arriveranno. Tramontana saprà farsi interprete di tali necessità, attraverso le doti manageriali che lo contraddistinguono. Al neo presidente di Unioncamere un augurio di buon lavoro, certi che riuscirà a delineare un percorso virtuoso per le aziende calabresi, e, conseguentemente, per i territori dove esse operano.

Tilde Minasi – Assessore regionale alle Politiche Sociali