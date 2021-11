Olanda verso inasprimento misure anti-covid

L’Olanda va verso l’inasprimento delle misure anti-covid, nel caso specifico diverrà più rigido il lockdown parziale stabilito in precedenza dal governo di Amsterdam. Il premier Rutte, dovrebbe annunciare le nuove misure contro la diffusione del nuovo coronavirus, in una conferenza stampa tra poche ore. Probabile la chiusura di bar, ristoranti e negozi non essenziali alle ore 17.00.

La tensione sociale in Olanda è palpabile, disordini e violenze soprattutto a Rotterdam ma l’Olanda sta raggiungendo la soglia limite di terapie intensive occupate dai pazienti ed allora c’è seria preoccupazione per l’aumento dei contagi da covid-19.

FR