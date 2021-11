Un moderno ecosistema dei dati per una ripartenza inclusiva e sostenibile

Dal 30 novembre al 1° dicembre 2021 la 14^ Conferenza Nazionale di Statistica

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, martedì 30 novembre torna l’appuntamento con la Conferenza nazionale di statistica, giunta quest’anno alla quattordicesima edizione. Per due giorni i protagonisti del Sistema statistico nazionale si confrontano su ruolo e prospettive di sviluppo della statistica ufficiale.

Per la prima volta, la Conferenza ha avuto anche il Patrocinio Rai e l’adesione di Rai utilità.

Al centro dei lavori della Conferenza ci sono gli argomenti dominanti nel dibattito pubblico connessi alla ripartenza post pandemica, alla sostenibilità, all’inclusione e al ruolo della statistica come dorsale informativa essenziale e imprescindibile per la definizione delle policy e il monitoraggio della loro efficacia.

Alle Sessioni plenarie in presenza si affiancano le Sessioni parallele virtuali che sviluppano un ricco programma scientifico sui temi: Transizione Digitale; Obiettivo Sistan; Ambiente e Sostenibilità; Misure dell’economia; Prospettive della Società.

Sono inoltre previste molte altre iniziative – come i Top Speeches, che vedono protagonisti Antonio Navarra (Università di Bologna Alma Mater Studiorum), Ilaria Capua (University of Florida), Alessandro Rosina (Università Cattolica del Sacro Cuore) e Tito Boeri (Università Bocconi) – e lo spazio Parlare con i dati dove si alterneranno, tra gli altri, noti scrittori e divulgatori come Paolo Giordano e Barbara Gavallotti. Come è tradizione si svolgeranno a latere mostre virtuali, premiazioni e laboratori, con la finalità di coinvolgere anche un pubblico di non addetti ai lavori.

La Conferenza si apre con i saluti istituzionali di Renato Brunetta (Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) e Gian Carlo Blangiardo (Presidente Istat). A seguire la Sessione plenaria La strategia dei dati: l’iniziativa europea e la risposta nazionale con gli interventi di Mariana Kotzeva (Director general, Eurostat), Andrea Brandolini (Vice capo Dipartimento Economia e Statistica, Banca d’Italia) e Vittoria Buratta (Direttore Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica, Istat).

Per seguire la Conferenza occorre accedere a una piattaforma dedicata dal sito istituzionale www.istat.it. Disponibili come sempre anche i canali sociali dell’Istat, che racconteranno la Conferenza con l’hashtag #CNStatistica14.

Link al programma https://www.istat.it/it/files//2021/09/Programma-provvisorio.pdf

Comunicato Stampa