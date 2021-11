Coronavirus, India: poco più di 8.000 nuovi casi di contagio, 31,2% vaccinazioni complete

10:24 – Le nuove preoccupazioni per la variante Omicron, come scritto in precedenza, hanno portato i Paesi a valutare la chiusura dei propri confini. In India invece, la situazione dovuta al Coronavirus sembra aver ricevuto il primo spiraglio di luce, infatti in 541 giorni per la prima volta è stato registrato il più basso numero di nuovi casi di contagio. Appena 8.318 nuovi casi di Coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 34,6 milioni di casi dall’inizio della pandemia e 468.000 decessi, di cui solo 465 nelle ultime 24 ore. I casi attualmente attivi sono dunque solo lo 0,311% del totale, la più bassa percentuale da Marzo 2020, con un tasso di guarigione del 98,34%. Il 31,2% della popolazione indiana ha ricevuto la vaccinazione completa, con 1,21 miliardi di dosi somministrate in tutto il Paese. (cit. ANSA)

SM