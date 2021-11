Coronavirus, OMS: scoperta nuova variante denominata “Omicron”, studi ancora in corso

09:18 – Il Coronavirus continua la sua mutazione, infatti in Sudafrica l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha scoperto una nuova contagiosa variante B.1.1529, denominata “Omicron”. Rispetto ad altri ceppi altamente trasmissibili, la nuova variante ha un rischio maggiore di reinfezione. Omicron ha così costretto i Governi di tutto il Pianeta a prendere urgenti precauzioni, in quanto si è già diffusa in Belgio, Israele, Botswana e Hong Kong. Ancora non è chiaro se la variante sia o meno resistente ai vaccini, nonostante ciò, in via precauzionale, il Regno Unito e l’Unione Europea hanno deciso di imporre delle severe restrizioni di viaggio per coloro i quali provengono dall’Africa Meridionale. Secondo gli scienziati dell’OMS è comunque prematuro lanciare l’allarme, in quanto sono ancora in corso gli studi di approfondimento su Omicron, per comprenderne meglio la gravità, la trasmissibilità e le caratteristiche. L’OMS ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, infatti oggi gli scienziati riescono ad individuare nuove varianti, approfondirne gli studi e avvertire il Pianeta in tempi più brevi rispetto all’inizio della Pandemia. (cit. AL-JAZEERA)

SM