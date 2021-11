Covid. Australia vieta voli da 9 Paesi Africa

L’Australia ha deciso di vietare i voli in entrata da 9 paesi dell’Africa Meridionale. Il Governo di Canberra vuole evitare un possibile contagio e la conseguente diffusione nel Paese della variante covid-19 Omicron. I cittadini non australiani che negli ultimi 15 giorni, hanno soggiornato in Sudafrica o nello Zimbabwe oppure in altri stati limitrofi non potranno, per il momento, rientrare in Australia. I cittadini australiani che hanno viaggiato nelle zone di cui sopra potranno rientrare ma saranno sottoposti ad una quarantena di 14 giorni. A rendere noto questo provvedimento e la lista “nera” dei paesi a rischio per la variante Omicron, è stato il Ministro della Salute australiano Greg Hunt.

