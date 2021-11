Reggio Calabria: grande successo per il Flash Mob per lo sport Special Olympics 2021

Oggi, Sabato 27 Novembre, presso Piazza Duomo a Reggio Calabria, si è svolto il Flash Mob per lo Sport. Un movimento che nasce 54 anni fa, voluto da Eunice Kennedy Shriver per promuovere l’inclusione nel Mondo dello Sport, che coinvolge 184 paesi. In Italia l’Associazione Special Olympics Inc. è riconosciuta dal CONI come Associazione benemerita dal 2004 e dal CIP dal 2008. Il 3 Dicembre il video del Flash mob svolto a Reggio Calabria, verrà pubblicato insieme ai Flash Mob di tutta Italia. L’ Associazione Special Olympics Inc. di Reggio Calabria, grazie alla dinamica e accogliente Presidente Luisa Elitro, è riuscita a coinvolgere molte associazioni sportive reggine. Tra esse emergono Società Ginnastica Virtus Reggio, Istituto di Catona, Atena pattinaggio artistico, Italica sport nuoto sincronizzato, Polisportiva Andromeda, Pretty Woman, Ritmica Restart, e Ginnastica ritmica Gebbione. Le società sono riuscite a coordinare un balletto che ha coinvolto ragazzi con disabilità di vario genere allenati per questa occasione dall’Associazione Pretty Woman. Dopo una brutta giornata di pioggia, il Sole ha deciso di fare capolino e permettere alle squadre di realizzare uno splendido Flash Mob che ha coinvolto giovani e adulti di tutte le età.