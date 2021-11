Spazio, Cina: Luna artificiale potrebbe illuminare città di Chengdu, grande risparmio energetico

09:56 – Nella corsa alla Green Economy, la Cina ha deciso di cercare una soluzione ad un problema che attanaglia tutte le città: l’illuminazione stradale. Chengdu, una città situata nel sud-ovest della Cina, capoluogo della provincia di Sichuan, verrà illuminata da un satellite artificiale a forma di Luna durante le ore notturne. Questo particolare satellite rifletterebbe la luce sull’intera città, la quale verrebbe totalmente illuminata, senza più bisogno di lampioni, che consumano molta energia elettrica e CO2. Il risparmio energetico sarebbe dunque notevole, soprattutto per una grande città come Chengdu che si estende per più di 12mila chilometri quadrati ed ha più di 14 milioni di abitanti. Aerospace Science &Technology Microelectronics System Research della città di Chengdu annunciò la notizia nel 2018, nella speranza di riuscire a lanciare il satellite entro il 2020, tuttavia il progetto è ancora attivo e in fase di perfezionamento. La luce riflessa dal satellite dovrebbe essere tenue e potrebbe coprire fino a 80 Km2 grazie al suo gioco di specchi. Gli ambientalisti sono preoccupati per gli effetti negativi che potrebbe avere una illuminazione costante sui ritmi biologici di animali ed umani, ma gli scienziati del progetto affermano che la tenue luce prodotta non dovrebbe avere ripercussioni. Il progetto è in fase di sperimentazione da molti anni, gli scienziati sono riusciti a risolvere molti problemi di natura logistica e le nuove scoperte spaziali potrebbero aiutare nella realizzazione. (cit. THE GUARDIAN)

SM