Covid-19. Israele chiude le frontiere per evitare la variante Omicron

Israele ha deciso di blindare il perimetro del suo territorio per non fare diffondere la nuova variante del covid-19, diffusasi in diversi stati dell’Africa Meridionale e chiamata Omicron. Di questa nuova variante si sa ancora troppo poco per cui tutti molto Paesi del mondo stanno corredo ai ripari ognuno in maniera e con intensità diversa. Voli dall’estero interrotti è la prima decisione che il Governo di Tel Aviv ha stabilito per evitare Omicron e da questa notte diverrà attiva a tutti gli effetti. Lo stesso tipo di restrizione è stata presa ieri dall’Australia ma nonostante questo due casi di pazienti infetti da covid-19 Omicron sono stati rilevati. Due passeggeri arrivati in aeroporto a Sidney dalla zona del Sud Africa (Africa Meridionale sono circa 9 stati ad essere infettati dalla nuova variante del covid-19) sono risultati positivi a Omicron.

