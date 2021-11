Nel Casertano contagiato italiano da covid Omicron

08.50 – La variante del covid-19, nota come Omicron, è stata individuata anche in Italia. Si tratta di un professionista, risiedente in provincia di Caserta. Anche i suoi più stretti congiunti, 5 persone, sono risultate essere positive al covid-19 dopo l’esame del tampone ma si attendo i risultati per capire se si tratta anche nel loro caso la variante Omicron. L’ASL di Caserta ha immediatamente attivato un iter particolare per studiare il caso (Cit TLV). Istituto Superiore di Sanità sta svolgendo le analisi e gli esami del caso. (foto di repertorio)

FR