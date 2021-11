Bruxelles aereo torna indietro per un malore del pilota

Il volo Brussels Airlines era diretto a Accra, capitale del Ghana

Momenti di paura lunedì mattina su un volo della compagnia Brussels Airlines diretto ad Accra, capitale del Ghana. L’aereo ha dovuto fare inversione di marcia lunedì a mezzogiorno poco dopo essere decollato dall’aeroporto di Zaventem per un malore del pilota quando l’aereo si trovava nelle spazio francese, sopra Parigi. Per motivi di sicurezza, il secondo pilota in cabina ha deciso di tornare a Bruxelles. L’atterraggio, per fortuna, è avvenuta senza danni per i passeggeri, che sono stati fatti scendere nello scalo in attesa di riprendere il viaggio. Sul posto sono giunte, come sempre quando viene attivato il protocollo di emergenza, le squadre dei vigili del fuoco. Non si conoscono al momento le condizioni del pilota. L’incidente è stato confermato da Kim Daenen, portavoce di Brussels Airlines, che ha specificato che l’aereo è decollato intorno a mezzogiorno con 285 passeggeri a bordo per Lomé, capitale del Togo, con scalo nella capitale ghanese Accra. Il comandante è stato soccorso e portato il ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e si trovano in questo momento nell’aerostazione. La compagnia li ha già riprotetti e sono in attesa di proseguire il viaggio. Un’inchiesta, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata ora aperta dal Servizio sulla sicurezza del traffico aereo belga per far luce su quanto accaduto.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”