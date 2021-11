Energia. SNAM, al 2030 23 mln investimenti per transizioni e gas verdi

Con crescita media annua (CAGR) EBITDA tra 6 e 8% da 2022 al 2030

(DIRE) Roma, 29 Nov. – Nella Visione al 2030, presentata insieme al Piano 2021-205, SNAM indica 23 miliardi di euro di opportunità di investimento nel periodo 2021-2030 in tre aree di crescita (reti energetiche, stoccaggio di energia e progetti green) per essere leader globale nelle infrastrutture per i gas verdi. Snam prevede che queste opportunità di investimento possano generare ritorni regolati (reti di energia e stoccaggio gas) o “low double/high-single digit” con un modello contrattualizzato (stoccaggio di energia e progetti green). Snam stima una crescita media annua (CAGR) dell’EBITDA tra il 6 e l’8% dal 2022 al 2030. (SEGUE) (Ran/Dire) 12:49 29-11-21