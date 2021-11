Genova. Filma una ragazza all’interno di un camerino. Denunciato

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 19enne genovese per molestia o disturbo alle persone. Ieri sera la cliente di un negozio di abbigliamento giovanile si è recata nel salottino di prova per misurarsi alcuni capi di vestiario, poco dopo si è accorta, però, che un giovane nel camerino adiacente la stava filmando con uno smartphone. La donna è riuscita ad avvisare il vigilante del negozio che ha chiamato il 112 e fermato il giovane mentre usciva dal camerino. Agli agenti dell’U.P.G. giunti sul posto il 19enne ha mostrato la galleria del suo telefono dove in effetti era presente il video fatto alla cliente ammettendo di aver fatto una sciocchezza.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Genova/articolo/84661a4b760092e5164270109