Novara, incidente velivolo leggero

Il 28 Novembre la squadra VVF di Arona è intervenuta alle 15.20 circa, in Borgo Ticino via Orgoglia, per un incidente di un velivolo leggero: un parapendio a motore precipitato tra le case. Mentre i soccorritori della CRI hanno prestato soccorso al pilota, la squadra VVF ha messo in sicurezza l’area del sinistro. Fortunatamente un cavo elettrico ha rallentato la discesa del velivolo. L’infortunato è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgomanero.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=76373