Il 28 Novembre i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via di Romagna, per trarre in salvo un uomo che, dopo aver percorso un tratto ferroviario con la sua vettura, è rimasto bloccato sulle rotaie. Gli operatori VVF si sono recati sul posto con la prima partenza e l’autogru per liberare l’autovettura dalla sede ferroviaria. Le operazioni sono state effettuate con l’ausilio del tirfor e il supporto dell’autogru.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=76379