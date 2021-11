Chieti. Sgominata la banda criminale specializzata nel furto di denaro contante nei bancomat

Dalle prime ore di questa mattina, martedì 30 novembre, è in corso un’articolata operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Chieti, che ha portato all’arresto dei componenti di un gruppo criminale specializzato nel furto di denaro contante in giacenza presso sportelli bancomat dislocati in Chieti e provincia, nonché in altre località abruzzesi.

La Squadra Mobile di Chieti ha sgominato la banda criminale che ha messo a segno 6 furti che hanno fruttato circa 600mila euro in contanti dagli assalti ad alcuni istituti di credito dei territori in provincia di Chieti, Pescara e Teramo.

Tre i tentati furti per un totale di 9 episodi attenzionati. Quattro le misure di custodia cautelare: tre in carcere (un 62enne romano, specialista in effrazioni, e un 70enne e un 51enne di Pescara che fungevano da organizzatore e palo) e uno ai domiciliari (un 60enne di Pescara, definito “l’infedele”: era lui che, lavorando per una ditta che si occupava di manutenzione installazione di casseforti, forniva codici e chiavi d’accesso alla banda per scassinare senza effrazioni gli sportelli atm). Indagini partite nel 2019.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Chieti/articolo/106461a61780b9af7232290793