Festival di Napoli, 8-9 e 10 Dicembre al Teatro Mediterraneo

Il prossimo mese di Dicembre (8, 9 e 10) si terrà presso il Teatro Mediterraneo (Mostra d’Oltremare) di Napoli la 7.a Edizione del Festival di Napoli, organizzata dall’A.N.I.A. – Associazione Nazionale Italiana Artisti, presieduta dal Maestro Massimo Abbate, per la valorizzazione della canzone e della cultura napoletana. Il Festival è patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli.

Le serate si articoleranno:

– mercoledì 8 dicembre 2021: è dedicata alla New Generation, giovani cantanti che interpretano canzoni napoletane inedite. La serata sarà caratterizzata anche dal 2* Premio Internazionale dei Media Partners che quest’anno vedrà la straordinaria partecipazione, in qualità di Presidente di giuria, del collega Maarten van Aalderen, Presidente Associazione Stampa Estera.

– giovedì 9 dicembre 2021: è dedicata alla lirica con cantanti classici che intepretano canzoni della tradizione napoletana. Questa serata sarà caratterizzata dalle melodie di ospiti lirici nazionali e internazionali e dalla U.S. Naval Forces Europe and Africa Band (composta da 40 elementi).

– venerdì 10 dicembre 2021: verranno effettuate le premiazioni dei cantanti della News Generation con l'esibizione dei finalisti, ma non mancheranno sorprese con i lirici, presenza di ospiti legati a Napoli e alla Canzone Napoletana e altro ancora. Le tre serate saranno presentate dall'attrice Valeria Altobelli.