Lux Area Center, Artigiani in Mostra a Palazzo Colonna: 4/5 Dicembre e 11/12 Dicembre lo shopping natalizio di alto artigianato

Prende il via da Sabato 4 e Domenica 5 Dicembre 2021 il Lux Area Center- Artigiani in Mostra nella splendida Coffee House di Palazzo Colonna situata in Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi da Piazza Venezia. Per ben due week: Sabato 4, Domenica 5 ed ancora Sabato 11 e Domenica 12 Dicembre 2021 sarà possibile acquistare i regali di Natale 2021 uomo/donna e decorazioni natalizie hand made di selezionati creativi di alto artigianato in un contesto davvero unico ed esclusivo, straordinariamente aperto al pubblico con accesso gratuito per l’occasione. In entrambi i week end sarà possibile comprare anche le famose stelle di Natale di AIL (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma), anche di cioccolato, il cui ricavato servirà a sostenere la ricerca scientifica. Nel week end del 4 e 5 dicembre il noto attore Vincenzo Bocciarelli presenterà in anteprima proprio al Lux Area Center la sua nuova linea di t-shirt e maglie Agape The New Art Style, vestiti di arte, ricopriti di anima, ispirate alle opere d’arte realizzate dall’attore stesso durante il periodo della pandemia. Nei week end di shopping esporranno le proprie creazioni anche i talentuosi stilisti di alta moda Vittorio Camaiani, con il suo “atelier segreto” e Anton Giulio Grande che saranno a disposizione del pubblico per consigli di stile su cosa indossare durante le feste. Sabato 11 e domenica 12 dicembre al Lux Area Center sarà presente la scrittrice Rita Vacalebri per presentare il romanzo rivelazione dell’anno: Simoun edito da Porto Seguro. Tra i nuovi brand in esposizione Manù Munà di Emanuela Rivellini, con i suoi ricercati gioielli in edizione limitata interamente realizzati a mano. Ed ancora preziosi con Petrone Gioielli, gioielli e bijoux con uno stile classico ma dal design moderno e ricercato che valorizzano la bellezza femminile e Rivelo Gioielli piccoli tesori fatti a mano, curati nei dettagli, e ispirati agli elementi del cosmo. In mostra anche Lu’ Bijoux designer di gioielli che ha fatto del bijoux la sua passione e le creazioni di brand italiani selezionati dalla talentuosa personal shopper Patrizia Ghiura. Dalla Toscana interverrà S.Clairy porcellane Made in Italy dedicate ad un regalo speciale, da personalizzare con nome o iniziali in oro 24 carati. Presente anche SbD Lab (Sisterbijoux Design), il brand con selezionati di accessori donna in lana, seta, viscosa, velluto e cachemire tutti realizzati artigianalmente a mano e Twine Objects, accessori da donna artigianali e coloratissimi. Per il beauty sarà presente LARENS by WellU, azienda leader in tema di cosmetica, che presenterà gli ultimi innovativi prodotti e offrirà alle visitatrici di Lux Area Center un gentile omaggio. Ed ancora Clelia Factory, concept lab della pelle: materia prima di alta qualità, valore artigianale, personalizzazione e ovviamente Made in Italy e Duality Accessories&Clothing, marchio italiano di accessori uomo/donna artigianali. Per i più piccini le deliziose creazioni del Gomitolo in lana e cachemire con deliziosi abitìni e accessori per neonato lavorati a mano come una volta. Ci sarà anche uno spazio speciale dedicato al luxury vintage con L’Armadio dei Segreti, con una ricercata selezione multi brand di borse abiti e accessori Chanel, Gucci, Dolce e Gabbana. Ad allietare l’esposizione anche gli splendidi ed originali dipinti dello stilista Massimo Bomba dedicati ad allegorie femminili e personaggi storici. Per la parte maschile interverrà Antica Calzoleria Reale con le ricercate calzature maschili. Presenti anche gli originali occhiali da sole uomo/donna dell’azienda Meller. Ed ancora Benedetta Collection, il brand sartoriale artigianale Made in Italy. Dalla splendida Ortigia Oursoul Creations con le sue ceramiche artigiane realizzate in pezzi unici. Ed ancora Flavia Foglietta con i suoi originali gioielli personalizzati in argento e Imperfections Jewels, i gioielli realizzati a cera persa. Per l’arredo It’s lighting design di Tiziana Pecoraro con le sue piccole architetture che prendono forma dalla luce e Luana Firmani, designer che realizza le sciarpe in seta con la tecnica dell’ecoprinting. In esclusiva al Lux Area Center tornano i richiestissimi complementi d’arredo in plexiglass di Plex Art di Donato Pompa. Sarà presente anche Eire Mota, nota fashion expert, per dei consigli sugli outfit da indossare questo autunno/inverno. Come sempre ci sarà uno sguardo alla solidarietà, verso i nostri fedeli amici a quattro zampe, grazie alla presenza dell’Associazione Un Tesoro di Cane Onlus che si occupa del recupero e dell’adozione dei cani abbandonati nei canili del Sud Italia. Officine Creative Roma, da anni, si conferma essere un’azienda leader per l’organizzazione delle vendite moda in contesti particolari e prestigiosi. prestigiosi. Mood Style 2018 di Michele Crocitto che nasce dopo anni di ricerca di studi e di viaggi e trasmette la bellezza attraverso l’arte, i gioielli e le eccellenze è Partner dell’iniziativa.