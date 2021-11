Messina, auto in fiamme a Sant’Agata di Militello

Poco dopo la mezzanotte, i Vigili del Fuoco del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sant’Agata di Militello sono intervenuti, con l’autopompa serbatoio e il pick-up con modulo attrezzato, per l’incendio di un’automobile parcheggiata in via Medici. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. La squadra dei Vigili del Fuoco, dopo aver spento l’incendio e aver messo in sicurezza e bonificato l’area coinvolta, hanno fatto rientro in caserma dopo circa due ore. Sul posto era presente anche la polizia stradale per i rilievi di competenza.

