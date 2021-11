(DIRE) Roma, 30 Nov. – Federica Pellegrini ha vinto i 200 stile in vasca corta agli Assoluti in corso a Riccione, l’ultima gara della sua carriera. La Divina in corsia 4 ha toccato in 1’54″95. Tanta la commozione sul blocchetto prima della partenza per Pellegrini, che ha tentato di frenare le lacrime. (Ekp/ Dire) 18:18 30-11-21