Scuola. PNRR, 3 mld per asili nido e scuole infanzia

(DIRE) Roma, 30 Nov. – Tre miliardi di euro per gli asili nido e le Scuole dell’infanzia. Sono i fondi del Pnrr previsti per ridurre il divario esistente nei servizi educativi per la prima infanzia e potenziarli su tutto il territorio nella fascia di età 0-6 anni. I bandi, presentati questa mattina al Ministero dell’Istruzione, saranno così divisi: 2,4 miliardi per la fascia 0-2 anni (il 55,29% di queste risorse andrà al Mezzogiorno) e 600 mln per la fascia 3-5 (40% al Mezzogiorno). Si tratta della seconda tranche di uno stanziamento complessivo di 4,6 miliardi previsti nel PNRR per questo capitolo, grazie ai quali si realizzeranno complessivamente 1.800 interventi di edilizia scolastica e saranno creati 264.480 nuovi posti per accogliere bambine e bambini, migliorando il servizio offerto alle famiglie a supporto, anche, dell’occupazione femminile. I comuni potranno partecipare candidandosi online entro il 18 febbraio 2022. Dopo le procedure di aggiudicazione dei lavori, scatterà la fase di avvio dei lavori (tra il 2021 e il 2015), con un termine previsto entro il 2026. (Adi/Dire) 17:58 30-11-21