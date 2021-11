Scuola, Potenti (Lega): PNRR opportunità irripetibile per mettere in sicurezza aule

“L’episodio avvenuto nella scuola primaria Micheli di Livorno, dove una vecchia lavagna d’ardesia è caduto dalla parete ferendo un’insegnante ed un alunno di sei anni, evidenzia ulteriormente l’inadeguatezza di buona parte delle nostre strutture scolastiche. Esprimo un augurio di pronta guarigione al bambino ed all’insegnante. Come ha ricordato oggi il nostro segretario Matteo Salvini, la Toscana potrà sfruttare 43,8 milioni per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli istituti grazie ai fondi del PNRR. È un’opportunità che non possiamo perdere e che deve responsabilizzare l’amministrazione di Livorno ad un uso mirato ed adeguato dei fondi affinché casi come quello del Micheli non si verifichino più”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega-Salvini Premier.

Comunicato Stampa