Sicurezza, UNARMA: Forze dell’Ordine sempre più ai margini. Dignità lesa

“Forze dell’Ordine sempre più al margine della società”. Queste le parole del segretario Generale Antonio Nicolosi che, nel commentare gli aumenti stipendiali che riguarderanno a partire dal gennaio 2022 il personale del comparto sicurezza, ha esternato la sua preoccupazione. “Viviamo in un momento storico particolare in cui il costo della vita continua a salire a discapito degli stipendi che rimangono pressoché invariati. Un aumento di poche decine di euro al mese non basta a fronteggiare le esigenze economiche dei nostri colleghi in divisa che, ancora una vota, vedono elemosinarsi un aumento irrisorio capace solo ed esclusivamente di ledere la loro dignità. Questo -ha concluso- non è più tollerabile e ci batteremo affinché ognuno di noi possa condurre una vita dignitosa anche dal punto di vista economico”.