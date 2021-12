Bollette. Salvini: Draghi ha raccolto richiesta Lega per aiutare famiglie

(DIRE) Roma, 1 Dic. – “Oggi è una bella giornata perché il presidente Draghi sta raccogliendo la richiesta della Lega e di tante famiglie e imprese di trovare ulteriori soldi per ridurre le bollette di luce e gas”. Lo ha affermato Matteo Salvini, a margine della conferenza stampa di presentazione della ‘Disability card’. Quella del caro bollette, ha ricordato il leader della Lega, “è un’emergenza nazionale, per tutti, la luce è triplicata, il gas è raddoppiato. In manovra di bilancio occorre trovare altri soldi per aiutare famiglie, negozi, scuole, ospedali e imprese, ad affrontare delle bollette che altrimenti impediscono a molti di accendere la luce e di riscaldarsi in casa. La concretezza è il nostro punto distintivo”, ha concluso. (Arc/ Dire) 12:47 01-12-21