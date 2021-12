(DIRE) Roma, 1 Dic. – “Se vedremo che non ci sarà un utilizzo adeguato della mascherina lavoreremo ad un’ordinanza rafforzata, con l’obbligo generalizzato ed indistinto in tutta la città”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in diretta al Tg3 sul tema dell’ordinanza che sta per essere firmata sull’obbligo di uso delle mascherine all’aperto in zone affollate. (Zap/ Dire) 20:17 01-12-21