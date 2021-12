Comando Provinciale di Roma – Roma , 01/12/2021 11:45

I Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno arrestato un 23enne romano trovato in possesso di 72 kg di droga. Verso le ore 19:00 di ieri, transitando in via Baldissera, i Carabinieri hanno riconosciuto il giovane, a loro ben noto perché soggetto già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora presso la propria abitazione dalle ore 20:00 alle 06:00 per precedenti reati, mentre percorreva a piedi la strada con un grosso sacco nero in mano. Quando i militari si sono avvicinati per una verifica, il 23enne si è dato a precipitosa fuga venendo però rincorso e bloccato dopo pochi metri.

I Carabinieri lo hanno perquisito rinvenendo 1 kg di marijuana confezionato in due buste termo-sigillate e 2 kg di hashish confezionati in 4 panetti, all’interno del sacco nero che portava al seguito, e 100 euro in contanti, un telefono cellulare e un mazzo di chiavi nelle sue tasche. Proprio dalle chiavi in suo possesso, i Carabinieri hanno individuato un appartamento in uso al giovane, utilizzata come centrale della droga, dove è stata eseguita una perquisizione che ha permesso di rinvenire altri 15 kg di marijuana e altri 54 kg di hashish, oltre a 16.700 euro, ritenuti provento di attività illecita. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri mentre l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

comunicato stampa – fonte: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/droga-maxi-sequestro-di-stupefacente-nella-capitale