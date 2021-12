Natale. Sileri: Super green pass sarà quotidianità fino a metà Gennaio

(DIRE) Salute, 1 Dic. – “Immagino si sia detto feste per stare in linea con il politicamente corretto dell’Europa. Io lo chiamo Natale, e rimango ancorato alla tradizione”. Così il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, ha risposto alla domanda di Luca Ubalbeschi durante l’evento ‘Oltre il COVID: Giornata Mondiale della lotta all’AIDS’, sui possibili scenari che si prospetteranno in Italia in vista delle feste. “L’andamento dei contagi è migliore del resto d’Europa, perché abbiamo un’alta percentuale di vaccinati”, ribadendo però che sulla variante Omicron “dobbiamo aspettare i dati conclusivi della scienza”. “Proseguiamo con le terze dosi e con l’istituzione del Green Pass rafforzato per tutte le attività non lavorative- ha sottolineato- che da lunedì entrerà in vigore e che sarà la nostra quotidianità fino a metà gennaio, così l’Italia sarà un paese protetto, aperto e sicuro. Gestiremo la situazione mettendo la nuova variante all’angolo se dovessero insorgere nuovi problemi”. E conclude: “Il SSN c’è e siamo in grado di rispondere in modo vigoroso, con risultati visibili”. (Comunicati/ Dire) 17:20 01-12-21