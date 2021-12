Palermo, tenta di guadare il torrente con l’auto. Salvato dai Vigili del Fuoco

Un uomo ha tentato di guadare il torrente Milicia con la propria autovettura ma è rimasto bloccato nel mezzo dell’alveo. È successo ieri mattina intorno alle 9 in contrada Balzorosso, tra il comune di Altavilla Milicia e Casteldaccia. A causa delle piogge di questi giorni il torrente ha notevolmente incrementato la propria portata, trasformandosi di fatto in un vero e proprio fiume in piena che ha trascinato via la vettura quando l’uomo ha provato ad attraversare il corso d’acqua. Il mezzo si è fermato contro alcuni massi e l’uomo è riuscito ad arrampicarsi sul tetto dell’auto in attesa dei soccorsi. I Vigili del Fuoco, intervenuti con il Nucleo Sommozzatori e il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando, hanno raggiunto a nuoto l’avventato automobilista, gli hanno fatto indossare l’apposito equipaggiamento e con una cima lo hanno poi portato in salvo a terra. Le squadre di soccorso hanno poi provveduto a recuperare anche l’auto.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=76422