Reggio Calabria, tutto pronto per “La Divina Commedia Opera Musical” per il 3 e 4 Dicembre al Palacalafiore

“A distanza di tre anni torna il kolossal “La Divina Commedia Opera Musical” in riva allo Stretto, a Reggio Calabria, unico spettacolo al Sud Italia del nuovo tour iniziato a novembre a Tolentino e che si concluderà ad aprile 2022 a Trieste.

Questa mattina si è svolta la conferenza stampa presso la Sala Conferenze del E’ Hotel con il regista Andrea Ortis, interprete anche del personaggio di Virgilio, la scenografa e produttrice esecutiva Lara Carissimi e Ruggero Pegna, ideatore e organizzatore di “Fatti di Musica”.

Il kolossal, che andrà in scena al Palacalafiore nei giorni 3 e 4 dicembre prossimi – quattro gli spettacoli previsti: due matinée alle ore 10 per le scuole e due serali alle ore 21 – chiuderà Fatti di Musica 2021, la 35° edizione dello storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore e riceverà il Premio “Riccio d’Argento” dell’orafo Gerardo Sacco, oscar del festival, come “Migliore Produzione dell’Anno.

“L’evento – afferma Ruggero Pegna – rappresenta un’autentica prova nazionale, in quanto è uno dei primi ad effettuarsi in uno dei più grandi palasport italiani dall’inizio della pandemia. Aspettiamo il grande pubblico perché, nel rispetto delle misure anti Covid, bisogna e si può tornare alla normalità! I nostri sono i luoghi più controllati e sicuri”, l’appello di Pegna, promoter ultratrentennale e socio-fondatore Assomusica. “Confermo l’obbligo del green pass dall’età di 12 anni, oppure il certificato di tampone effettuato entro le 48 ore. Per i matinée, ogni classe o gruppo di classi dello stesso Istituto avranno assegnato un settore da rispettare, come sempre e come a scuola, ma in un ambiente molto più grande, igienizzato ed areato. L’interesse è davvero enorme e sono certo che vivremo tre giorni di grande musica, cultura e divertimento!”. “E’ un’opportunità imperdibile – conclude l’organizzatore – per avvicinare il pubblico degli studenti a questa Opera in un modo affascinante e spettacolare ed è anche un’occasione per visitare il Museo dei Bronzi e tutta Reggio, Città dal grande patrimonio storico, culturale e paesaggistico”.

La Divina Commedia Opera Musical, prodotta da MIC Musical International Company, si è guadagnata nel corso degli anni per la sua straordinarietà realizzazione la Medaglia d’oro della Società Dante Alighieri, il titolo per due volte di Miglior Musical al Premio Persefone, tre volte il Riccio d’Argento di Fatti di Musica per la “Migliore Produzione”, il riconoscimento del Senato della Repubblica, il Patrocinio del Ministero della Cultura, oltre al sempre costante patrocinio morale della Società Dante Alighieri.

«Ripartire è un’emozione grandissima!”, afferma Andrea Ortis. «Pensare adesso – prosegue il regista – di rivivere il calore che solo il pubblico dal vivo può regalare agli artisti è la ricompensa più preziosa al lungo stop che ci ha tenuto lontano da luoghi che per noi sono vita».

Per Lara Carissimi, produttore esecutivo dello spettacolo, «è stata una scommessa che si è fatta sogno e anche realtà. Ci riempie di gioia tornare al Palacalafiore di Reggio».

La prevendita dei biglietti per i serali è in corso su www.ticketone.it e nei punti Ticketone (Reggio C. B’Art, a fianco Teatro Cilea), mentre per prenotare gli Istituti Scolastici alle repliche del mattino al prezzo ridotto con gratuità per i docenti accompagnatori, bisogna rivolgersi direttamente agli Uffici dell’organizzazione (tel. 0968441888, mail info@ruggeropegna.it).

Per informazioni i siti web ufficiali: www.ruggeropegna.it, www.divinacommediaopera.it.