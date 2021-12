Scuola. In Istituti Napoli 154 casi di covid in una settimana

(DIRE) Napoli, 1 Dic. – Nelle scuole di Napoli sono stati segnalati 154 casi di Covid-19 in una settimana, quella compresa tra il 24 e il 30 Novembre. È quanto si evince da un report dell’Asl Napoli 1 Centro. Si tratta, in particolare, di 8 casi nella scuola dell’infanzia, 49 nelle scuola primaria, 53 nella secondaria di primo grado e 44 nella secondaria di secondo grado. Il numero totale di contatti scolastici posti in quarantena è pari a 847 unità, a cui si aggiungono 70 contatti familiari posti in quarantena. (Nac/ Dire) 18:17 01-12-21