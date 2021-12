Termoli (Cb): quasi 1 kg di droga e 4500€ in contanti

I Finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Termoli hanno colto in flagranza di reato ed arrestato un soggetto, italiano, con quasi un kilo di droga e oltre quattromilacinquecento euro in contanti. Più in particolare, nel corso del controllo economico del territorio e contrasto traffici illeciti, sequestrati, su strada nonché a seguito di perquisizione domiciliare, quasi un kilo di droga, tra hashish, marijuana e cocaina, oltre quattromilacinquecento euro in contanti, provento illecito dello spaccio, bilancini di precisione, materiale vario per il taglio e il confezionamento, ecc..

Tratto in arresto il responsabile, soggetto italiano con precedenti specifici ed il quale, al momento del controllo, aveva denotato, fin da subito, una certa insofferenza, destando più mirati sospetti operativi dei Finanzieri operanti e i conseguenti sviluppi del caso.

L’attività, sia di prevenzione, sia di contrasto e repressione, continua incessante e si inserisce, altresì, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, da parte delle Fiamme Gialle campobassane, che dall’inizio dell’anno hanno sequestrato, in Provincia, oltre 165 kilogrammi di sostanze stupefacenti. Vieppiù, il contrasto ai traffici illeciti ed i conseguenti risvolti economico-finanziari, anche attraverso il sequestro dei proventi illeciti maturati in capo a chi pone in essere comportamenti illegali, si conferma obiettivo della mission istituzionale della Guardia di Finanza.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Campobasso