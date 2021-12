Vaccino. Crisanti: Per gli under 12 avrei aspettato i dati statunitensi

(DIRE) Roma, 1 Dic. – Andrea Crisanti, immunologo dell’università di Padova, è intervenuto a Metropolis, il podcast di Repubblica condotto da Gerardo Greco, sottolineando la necessità di procedere alla somministrazione della terza dose per chi ha ricevuto l’ultima sei mesi fa. Poi, la variante omicron: “I dati di Israele ci dicono che la terza dose ristabilisce la protezione anche contro questa variante. Questa sarebbe la migliore notizia degli ultimi due anni. Cioè avere una variante estremamente infettiva ma che da una sintomatologia come il raffreddore. Significa che abbiamo finito, che non vale la pena nemmeno bloccarla”. (Rai/ Dire) 18:35 01-12-21