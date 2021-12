Covid. Linee guida regioni: obbligo mascherina ogni occasione assembramento

(DIRE) Roma, 2 Dic. – “L’utilizzo di mascherine (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni di assembramento, anche all’aperto, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti)”. E’ quanto prevedono le Linee guida delle regioni per la riapertura delle attivita’ economiche e sociali, consultate dalla Dire. Le linee guida sono state verificate dal Cts e saranno recepite da un’ordinanza del ministero della Salute. (Rai/ Dire) 18:07 02-12-21