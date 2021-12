Giappone. Arriva primo veicolo al mondo che opera come autobus e come treno

(DIRE) Tokyo, 2 Dic. – La Asa Seaside Railway Corp., operatore ferrovieraio con sede nella prefettura di Tokushima, ha presentato ufficialmente il ‘Dual-Mode Vehicle’ (DMV), il primo veicolo al mondo in grado di funzionare sia su strada che sui binari ferroviari. L’entrata in servizio è prevista per il 25 dicembre prossimo, al termine delle ultime fasi di approvazione da parte del ministero dei Trasporti. Il DMV collegherà le due città di Kaiyo (prefettura di Tokushima) e Muroto (prefettura di Kochi), distanti tra loro 50 km, percorrendone 40 su strada e 10 su linea ferroviaria. Il veicolo, che è in grado di trasportare fino a un massimo di 23 persone tra passeggeri e addetti, e che è stato concepito per essere utilizzabile in caso di interruzioni ai collegamenti stradali o ferroviari causati da disastri naturali come terremoti o alluvioni, è strutturalmente un autobus con motore diesel, dotato di un telaio con un set extra di ruote retrattili che, in soli 15 secondi, permettono al veicolo di cambiare assetto e viaggiare sui binari ferroviari. (Jief/Dire) 08:46 02-12-21