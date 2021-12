Giappone. Omicron, stop ingressi anche giapponesi in arrivo da 10 paesi Africa

(DIRE) Tokyo, 2 Dic. – Il ministero giapponese della Salute nel suo ultimo bollettino ufficiale aggiornato a ieri ha riportato 121 nuovi casi di infezioni da coronavirus in tutto il paese e un decesso causato dal virus, mentre il numero dei pazienti ricoverati in gravi condizioni è ulteriormente sceso a 43. A Tokyo, il governo metropolitano della capitale ha confermato 21 nuovi contagi. Sempre in giornata è stata diffusa la notizia del secondo caso di variante omicron riscontrata su un passeggero giapponese proveniente dal Perù, ad appena un giorno di distanza dal primo caso riscontrato, relativo a un diplomatico di stanza in Namibia. Come misura immediata, il governo ha deciso di vietare l’ingresso nel paese a partire da oggi e “a tempo indeterminato” a stranieri e giapponesi provenienti da Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Zambia e Zimbabwe. (Jief/Dire) 08:30 02-12-21