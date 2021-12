ISTAT. Bernini (FI): mercato del lavoro punto debole dell’economia

(DIRE) Roma, 2 dic. – “L’OCSE ci dà la palma di locomotiva economica del mondo, è tornata la fiducia nei consumatori, ma l’Istat rileva che il tasso di disoccupazione è salito al 9,4 per cento. Sono dati in stridente contrasto, che confermano il vero punto debole dell’economia italiana, ossia il mercato del lavoro. È su questo, prima che il PNRR incentrato sugli investimenti esplichi i suoi effetti positivi, che bisogna essere intervenire, e la ricetta è una sola: dare ossigeno alle imprese e far funzionare le politiche attive per rilanciare l’occupazione”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Uct/ Dire) 19:37 02-12-21