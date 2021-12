Manovra. Ronzulli (FI): bene emendamento su salute mentale, è sfida di tutti

(DIRE) Roma, 2 Dic. – “La salute mentale non ha colore politico: è un tema che sfida tutti e tutti insieme dobbiamo rispondere. La pandemia ha acuito e fatto emergere il bisogno di investimenti, oltre che la necessità di aprire un confronto su un tema tra i meno considerati nel dibattito pubblico”. Così Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in un messaggio inviato in occasione della presentazione dell’emendamento ‘Bonus salute mentale’ alla legge di Bilancio. “Questo emendamento – prosegue il messaggio – consentirebbe di ampliare il numero di quanti fanno ricorso a percorsi di salute mentale, con ricadute positive sia sulla prevenzione del disagio che sul comparto delle cure psicologiche, con un’attenzione particolare al ceto medio, come nelle corde di Forza Italia. Pertanto, non faremo mancare il nostro sostegno, in tutte le sedi, a questa iniziativa”. (Rai/ Dire) 20:50 02-12-21