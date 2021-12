Reggio Calabria. Le stelle di Natale dell’AIL tornano a colorare le piazze

Da domani le piante natalizie ritorneranno finalmente a colorare le piazze donando la speranza agli ammalati e alle loro famiglie. I nostri volontari coloreranno tantissime piazze e punti commerciali in città e provincia, offrendo una pianta solidale a tutti coloro che ci vorranno sostenere con una donazione. Ogni contributo è indispensabile per proseguire nel supporto dei progetti di ricerca scientifica e per garantire il nostro aiuto ai tanti pazienti affetti da tumori del sangue.

Negli ultimi due anni, tra le molte difficoltà a cui – come tutti – abbiamo dovuto far fronte, siamo riusciti a garantire costantemente i nostri consueti servizi, potenziandoli come, ad esempio, l’assistenza domiciliare.

Oggi abbiamo bisogno di avere i nostri sostenitori al nostro fianco. Per consentirci di essere, ancora una volta, vicini concretamente ai pazienti e ai dipartimenti di ematologia.

Vieni a trovarci in piazza, perché ogni malato di leucemia ha la sua buona stella!

A Reggio Calabria ci troverai:

3/4/5 e 8 dicembre a piazza San Giorgio

3/4/5 dicembre a Porto Bolaro, alla Perla dello Stretto e al Brico

3 dicembre Ipercoop – Viale Calabria e Ponte della Libertà

Potrai anche scegliere di ricevere comodamente la Stella di Natale, simbolo di solidarietà e speranza, a casa tua o farla recapitare in regalo ai tuoi cari o ai tuoi amici grazie alla piattaforma Flashfood. Infatti, dal 3 al 5 dicembre e dal 6 al 20 dicembre, tranne i fine settimana, ti basterà cliccare direttamente su questo link https://www.flashfood.it/ristorante/ail-stella-di-natale-2021 o direttamente dall’app per ricevere la tua buona Stella AIL.

In segreteria

Potrai anche recarti presso la nostra Segreteria, attiva dal 6 dicembre al 20 dicembre, tranne sabato e domenica, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, in Via S. Lucia al Parco, 19, Reggio Calabria. Per maggiori informazioni puoi chiamare il numero 0965 24341 o 366 4318312

C’è una stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi lotta contro un tumore del sangue: è la Stella di Natale Ail, un’icona della solidarietà.