Taranto. Nascondeva in casa marijuana, denunciato

Nel comune di Grottaglie, una mirata attività antidroga del personale del locale Commissariato ha permesso di scoprire un giovane poco più che maggiorenne, che in casa nascondeva marijuana. Dopo alcuni giorni di appostamento e di pedinamento i poliziotti convinti dell’illecita attività del 20enne hanno deciso di approfondire l’indagine con una perquisizione domiciliare. I risultati sono arrivati ben presto, nella camera da letto del sospettato , nascosti in un armadio sono stati recuperati circa 80 grammi di marijuana custodita in un vasetto di vetro e 675 euro in contanti e tra la biancheria sporca invece è stato ritrovato un piccolo involucro con altri 25 grammi sempre della stessa sostanza stupefacente trovata in precedenza. Il giovane pusher è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La marijuana ed il denaro considerato probabile provento dell’attività di spaccio sono stati posti sotto sequestro.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Taranto/articolo/126061a8b5317c3c8958805225