Covid. Bollettino: 17.030 nuovi contagi e 74 decessi

(DIRE) Roma, 3 Dic. – Sono 17.030 i nuovi positivi al Covid-19 (ieri 16.806) e 74 i decessi (ieri 72), registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia il totale delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 è pari a 5.077.445, mentre da febbraio 2020 le vittime totali sono 134.077. Compresi i molecolari e gli antigenici, sono stati 588.445 i tamponi totali processati, ovvero 91.017 in meno rispetto ai 679.462 di ieri. Il tasso di positività, ieri pari a 2,5%, oggi sale al 2,9% (l’approssimazione di 2,89%). Sul fronte del sistema sanitario continua a crescere l’occupazione delle degenze in ogni area. Sono infatti +87 (ieri +50) i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari, per un totale di 5.385 ricoverati. Sono +10 (ieri +12) i posti letto occupati in terapia intensiva: sono così 708 i malati più gravi, con 60 ingressi in rianimazione (ieri 55). (Fde/ Dire) 18:18 03-12-21