L’Istat a “Più libri più liberi”

5 DICEMBRE ore 12.30-13.30

La Nuvola-Sala Aldus

L’Istat partecipa alla Fiera nazionale della piccola e media editoria Più libri Più liberi con un evento dal titolo L’impatto della pandemia su domanda e offerta culturale in Italia. Il contributo dell’Istat, organizzato con la collaborazione dell’Associazione italiana editori.

Nel corso dell’incontro si parlerà degli esiti del lavoro condotto dal punto di vista delle metodologie di indagine e della produzione dell’informazione statistica sui temi della domanda e dell’offerta culturale, nel periodo precedente e durante la pandemia, e della strategia comunicativa messa in campo per garantire la diffusione dei dati e dare agli operatori editoriali e della filiera gli strumenti per leggerli e comprenderli.

Durante l’emergenza sanitaria l’Istat ha realizzato azioni per assicurare continuità e qualità della produzione statistica, anche in un tempo di crisi, apportando diverse novità nell’attività di rilevazioni dei dati. Anche in merito alla loro comunicazione è stato compiuto un grande sforzo per garantire una informazione completa e accurata. La riflessione propone una fotografia dell’intero processo, dalla produzione alla comunicazione dell’informazione statistica, declinato sui dati che riguardano editori, lettori, biblioteche e partecipazione culturale.

L’iniziativa si inserisce tra le attività di comunicazione e promozione della cultura statistica che l’Istat progetta per migliorare la conoscenza e la comprensione dell’informazione quantitativa.

Il programma al link https://www.istat.it/it/archivio/264336