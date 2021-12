Reggio Calabria. Al Teatro Metropolitano il “Trentennale” del Senatore Ciccio Franco

Si è tenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, il meeting per la commemorazione dei 30 anni dalla morte del Senatore Ciccio Franco. Al Teatro Metropolitano di Reggio Calabria si è tenuto l’incontro dal titolo: “Ciccio Franco, l’Uomo, il Politico, l’Esempio” che ha visto la partecipazione di amici, militanti ed ospiti venuti da fuori città. Tra i tanti intervenuti introdotti e moderati da Giuseppe Agliano: Gianni Alemanno, Renato Meduri, Fortunato Aloi, Mimmo Nania, Basilio Catanoso e Francesco Arillotta. Al tavolo erano invece seduti Annamaria Franco, Nicola Malaspina, Italo Palmara e Isidoro Alampi. Ognuno degli intervenuti ha esposto un aneddoto, una situazione, un ricordo, un racconto legato a Ciccio Franco e agli anni della rivolta di Reggio Calabria. Un periodo di fermento politico e sociale che Ciccio Franco ha saputo interpretare, rappresentando la voglia di riscatto dei reggini non esitando ad esporsi per tutelare i loro interessi. Questo è uno dei motivi per i quali anche a distanza di 30 anni la gente lo ricorda con affetto e ammirazione. Ciccio Franco è stato il simbolo della Rivolta di una città che aveva deciso di sollevare la testa contro i soprusi dei potentati. I reggini dovrebbero ritrovare la voglia sopita di protestare con veemenza per tornare a vivere una città civile, con strade e servizi da Paese evoluto. Impegnarsi politicamente e socialmente per consegnare ai propri figli e nipoti una città degna di questo nome. Le attuali vicende giudiziarie che il Comune ha vissuto hanno ulteriormente aggravato una situazione di per se già pesantemente deficitaria. Urge una persona capace e carismatica che possa dare una speranza ai reggini ed alla città. L’incontro è stato realizzato da: Associazione Reggio Futura, Centro Studi “Tradizione Partecipazione” e Circolo FdI “Antonio e Cicco Franco”.

Fabrizio Pace