UK, tempesta Arwen: abitazioni senza elettricità da quasi una settimana, interviene esercito

15:14 – Per via di un grave incidente dovuto alla tempesta Arwen, le forniture di elettricità nel Nord dell’Inghilterra sono quasi esaurite. In particolare due compagnie private di elettricità hanno lasciato rispettivamente circa 6.000 e 1.700 clienti senza elettricità da quasi una settimana. Secondo alcune testimonianze, le compagni hanno cercato una soluzione al problema utilizzando il personale interno, ma senza successo. Le autorità locali hanno così deciso di far intervenire l’esercito al fianco di volontari, al servizio antincendio e di soccorso, per aiutare le persone in difficoltà e aggiornarli sulla situazione elettrica. Gli abitanti hanno vissuto una settimana molto difficile, alcuni infatti hanno deciso di trasferirsi a casa di amici o in alloggi temporanei finché il problema non fosse risolto. Le autorità locali hanno inviato anche dei furgoni attrezzati per la distribuzione di cibo e bevande. La mancanza di corrente elettrica ha mostra agli abitanti la loro dipendenza dall’elettricità, infatti in quasi tutte le case la maggior parte degli elettrodomestici funzionano con la corrente, anche il riscaldamento, quando essa manca, l’abitazione diventa invivibile. Gli abitanti si sono così spostati nelle case che hanno ancora il riscaldamento a gas o posseggono un camino o una stufa a legna per potersi riscaldare, dato l’arrivo dell’Inverno. (cit. BBC)

SM